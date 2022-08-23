Ünlü sanatçı İlyas Salman'ın ölen Civan Canova için yaptığı paylaşım kriz yarattı

Ünlü sanatçı İlyas Salman, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden meslektaşı Civan Canova için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ancak Salman'ın paylaşımındaki "Işıklar içinde uyusun" sözleri, takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine yeniden bir paylaşım yapan Salman, "Ölen arkadaşımı kendimce andım diye o kadar kötü şeyler yazılmış ki. İnanca saygı önemli tabii, peki tüm inançlara saygı?" dedi.

Sanatçı Civan Canova, akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından tedaviye altına alındığı hastanede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Canova'nın cenazesine çok sayıda meslektaşı katıldı. Bazı meslektaşları ise taziyelerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. O isimlerden biri de İlyas Salman oldu. İlyas Salman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınıftayken civandın, hala civan olarak gittin. Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

"AHİRETE İNANMADIKLARINI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İlyas Salman'ın bu paylaşımının altına "Ünlüler mezarlarına elektrik hattı mı çektiriyor?, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun gibi sözler söylemek, zorlarına gidiyor, bu tarz laflarla ahirete inanmadıklarını göstermeye çalışıyorlar işte" şeklinde yorumlar yapıldı.

"ÖLEN ARKADAŞIMI KENDİMCE ANDIM"

İlyas Salman ise, "Peki biz de kendimize göre baş sağlığı dilesek ne olur? Sizi kırmayız ki." yorumunu yaptı. İlyas Salman, "Ölen arkadaşımı kendimce andım diye o kadar kötü şeyler yazılmış ki. İnanca saygı önemli tabii, peki tüm inançlara saygı?" diye yazdı.

İşte Salman'ın o paylaşımı: