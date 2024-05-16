Ünlü Sanatçı Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti
Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan 84 yaşındaki ünlü sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi ve Gökçer, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü sanatçı Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Duayen oyuncu Ayten Gökçer, Zincirlikuyu Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi.