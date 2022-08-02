Ünlü oyunculardan kısa yoldan şöhret olmak isteyen gençlere uyarı

Erkan Petekkaya : "Ünlü olmak kolay ama onu korumak çok zor"

Levent Ülgen: "Bir şeyin çırağı olmadan ustası olunmaz"

İSTANBUL - Oyuncular Erkan Petekkaya ve Levent Ülgen, kısa yoldan ünlü olmak isteyen gençleri eleştirdi. Petekkaya, "İnsanın bir yeteneği vara onu cilalayıp, parlatabilir ve istediği yere gelebilir. Bu şekilde yapmazlarsa da ünlü olmak kolay ama onu korumak çok zor" derken Ülgen ise, "Bir şeyin çırağı olmadan ustası olunmaz. Öyle kolay yoldan ünlü olmak yok" dedi.

Yönetmenliğini İhsan Taş'ın, yapımcılığını Okan Karacan'ın, başrollerini ise Erkan Petekkaya, Levent Ülgen'in yer aldığı "Filme Gel" adlı yeni sinema filminin çekimleri Çanakkale'de sürerken ünlü oyuncular filme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filmin absürt komedi tarzında olduğunu kaydeden Petekkaya, "Çok sevdiğim bir tür. Beni yanlış anladılar ve yıllardır bana dram oynatıyorlar. Filmde çok keyifli bir rolüm var. 'Kadırgalı' diye bilinen bir mafya babasını oynuyorum. Aktör olmak isteyen bir mafya babası bu" dedi.

"Ünlü olmak kolay ama onu korumak çok zor"

Kolay yoldan ünlü olmak isteyenlere yönelik eleştirilerde bulunan Erkan Petekkaya, "Bu iş Allah vergisi bir yetenek. Ama bunu da çalışarak geliştirmek gerekir. Eskiden mankenden oyuncu olur mu diye bir tartışma vardı ya, ben olur diyordum. Bütün oyuncu arkadaşlarım da bana kızardı. Ama bir deneyim, çıraklıktan bir gelme, iyi gözlem, iyi çalışma gerekiyor. Eğer öyle olmazsa mümkün değil bu iş. İnsanın bir yeteneği vara onu cilalayıp, parlatabilir ve istediği yere gelebilir. Bu şekilde yapmazlarsa da ünlü olmak kolay ama onu korumak çok zor" diye konuştu.

"Bir şeyin çırağı olmadan ustası olunmaz"

Çekimi devam eden filmin çok keyifli olduğunu kaydeden ünlü oyuncu Levent Ülgen de yaptığı açıklamada, kolay yoldan şöhret olmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Son dönemde sosyal medya üzerinden kısa sürede ve farklı yollarla ünlü olmak isteyenlere yönelik konuşan Levent Ülgen ise, " Bir şeyin çırağı olmadan ustası olunmaz. Eğer bir şey istiyorlarsa gerçekten emek vermek, çalışmak zorundalar. Öyle kolay yoldan ünlü olmak yok. Heves güzeldir ama o hevesi değerlendirmek, çalışmak ve beslemek gerekir. Sadece hevesle olmaz bu işler. Bir şeye emek vermeden onu elde etmek mümkün değil. Eğer bu işi istiyorlarsa bunun yapılması gereken mecburi adımları var. Kendini geliştirmek zorunda, çalışmak zorunda, eğitim almak zorunda. Durduk yere ünlü olmak kolay bir iş değil. Mesela Genco Erkal 82 yaşında ve 60 yıldır bu işi yapıyor, hala sahnede. Eğer bu işi yapacaksanız bu şekilde yapın. Dört günde meşhur olursunuz, beşinci gün biter. Hiçbir yerde adınız geçmez. Genco abi, Rutkay abi gibi ismini sayamayacağım kadar çok oyuncu var böyle. Olacaksanız böyle olun" dedi.