Ünlü Oyuncu İlker Ayrık, Mezun Olduğu Balıkesir Lisesi'ni Ziyaret Etti
Balıkesir Lisesi, ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık'ı misafir etti. İlker Ayrık, öğretmenleri ve okul yönetimi ile bir araya gelerek öğrencilik anılarını paylaştı.

Balıkesir Lisesi, bugün önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, mezun olduğu liseyi ziyaret ederek, öğretmenleri ve okul personeliyle bir araya geldi.

Okul Müdürü Ahmet Demiroğlu, müdür yardımcıları, idari personel ve hizmetlilerin katılımıyla gerçekleşen buluşmada samimi bir atmosfer hakimdi. İlker Ayrık, öğrencilik yıllarına dair hatıralarını paylaşırken, sanat yaşamı ve tecrübeleri hakkında da keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Balıkesir Lisesi yönetimi, ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek İlker Ayrık'a teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
