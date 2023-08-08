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Ünlü oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi

Magazin Haberleri

Kurtlar Vadisi, Söz, Ramo gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu anlar, şaşkınlık yarattı.

Ünlü ismi hastanenin kantininde satış yaparken görenler şaşkına döndü

KOCAELİ - "Kurtlar Vadisi", "Söz", "Ramo" gibi yapımlarda rol olan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Pusat Çakır" karakteriyle akıllara kazınan, sırasıyla "Söz", "Ramo", "Mavera", "Kahraman Babam" yapımlarında rol alan, son olarak da "Ateş Kuşları" ile izleyicinin karşısına çıkan Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. O anları kayda alan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sevindik'in kantindeki görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat - Magazin

Şehir Hastanesi Görkem Sevindik Kurtlar Vadisi Kocaeli Magazin Haberler

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