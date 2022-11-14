Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan hayranlarını üzen bir haber geldi
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Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Esra Dermancıoğlu'ndan hayranlarını üzen bir haber geldi. Dermancıoğlu, "Tükenmişlik Sendromu"na yakalandığını dile getirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan 53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram'daki son paylaşımıyla gündeme geldi.
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDI
Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Sil Baştan, Şahin Tepesi, Bir Zamanlar Çukurova, Kaderimin Oyunu gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı, ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki Ümran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancığlu 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı.
"YARDIM İSTİYORUM"
557 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bir fotoğraf karesini paylaşan Dermancıoğlu gönderisine "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz." notunu düştü.