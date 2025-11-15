Haberler

Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo III'ün ölüm nedeni ortaya çıktı. Ölüm belgesine göre sanatçı, kalbin kan pompalamayı durdurmasıyla gelişen kardiyojenik şok sonucu hayatını kaybetti. Karaciğer sirozu, pıhtılaşma bozukluğu, sepsis ve zatürre gibi birçok ciddi sağlık sorununun da ölümde etkili olduğu belirtildi. Jimmy Kimmel, yakın dostunun kaybını "Kalbimiz paramparça" sözleriyle duyurmuştu.

  • Cleto Escobedo III'ün ölüm nedeni kardiyojenik şok olarak kaydedildi.
  • Ölümünde alkole bağlı karaciğer sirozu, vazodilatör şok ve damar içi pıhtılaşma bozukluğu gibi sağlık sorunları rol oynadı.
  • Müzisyenin sepsis, kronik böbrek yetmezliği, zatürre ve graft versus host hastalığı gibi başka sağlık sorunları bulunuyordu.

Ünlü müzisyen Cleto Escobedo III'ün ölüm belgesine göre sanatçı, kalbin kan pompalamayı durdurmasıyla ortaya çıkan kardiyojenik şok nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünde birçok ciddi sağlık sorununun etkisi bulunuyor. Ünlü müzisyen Cleto Escobedo III'ün ölüm nedeni resmen açıklandı. TMZ'nin ulaştığı ölüm belgesine göre, Escobedo'nun ani ölüm nedeni kardiyojenik şok olarak kaydedildi. Belgede, alkole bağlı karaciğer sirozu, vazodilatör şok ve damar içi pıhtılaşma bozukluğu (DIC) gibi ciddi rahatsızlıkların da ölümde rol oynadığı belirtildi.

Ayrıca müzisyenin sepsis, bağışıklık sisteminin baskılanması, kronik böbrek yetmezliği, zatürre ve "graft versus host hastalığı" gibi başka sağlık sorunları da bulunuyordu.

HAYATİ TEHLİKE YARATAN KALP DURUMU

Tıp kaynaklarına göre kardiyojenik şok, kalbin vücuda yeterli kan pompalayamadığı, çoğu zaman büyük bir kalp krizinin ardından görülen çok ciddi bir tablo olarak tanımlanıyor. Her kalp krizinde ortaya çıkmasa da ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

JIMMY KIMMEL: KALBİMİZ PARAMPARÇA

Escobedo'nun ölümü, yıllardır beraber çalıştığı ünlü sunucu Jimmy Kimmel tarafından 11 Kasım'da duyuruldu. 59 yaşındaki müzisyeni Instagram'dan anan Kimmel, onu "harika bir arkadaş, baba, evlat ve müzisyen" sözleriyle tanımladı.

'ÇOCUK YAŞTA MÜZİK DEHASIYDI'

Jimmy Kimmel, yakın dostu için yaptığı başka bir açıklamada Escobedo'nun çocuk yaşta bir müzik yeteneği olduğunu söyledi. Ünlü müzisyenin Earth, Wind & Fire ve Paula Abdul gibi isimlerle turnelere çıktığını, hatta yıllar önce kendi müzik anlaşmasına sahip olduğunu belirtti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
