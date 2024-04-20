Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya'nın Ameliyatı Başarılı Geçti
Hasan Can Kaya'nın acil bir ameliyata alındığı ve operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan komedyen, bir süre hastanede istirahat edecek ve ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyecektir.
Bunun üzerine hastane ekibi tarafından beş saat süren acil bir ameliyata alınan Hasan Can Kaya'nın operasyonu başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Birkaç gün hastanede istirahat edecek olan ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı, biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.