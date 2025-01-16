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Ünlü fenomen 360 bin liralık çanta aldı

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Sosyal medya fenomeni Damla Kalaycık, yıllarca bekleme sırası olduğu bilinen ve fiyatı 360 bin liradan başlayan çantayı satın aldığı anları paylaştı. Kalaycık'ın paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak içerik üreticisi Damla Kalaycık, yıllarca bekleme sırası olduğu bilinen ve fiyatı 360 bin liradan başlayan Hermes Birkin çantasını satın aldığı anları paylaştı.

O anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar, "Bu kadar görgüsüzlük olmaz" yorumlarını yaptı.

Ünlü fenomen 360 bin liralık çanta aldı
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin
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