Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık Coşturdu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 59'uncu Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık sahne aldı. Binlerce kişi, grupların performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kiraz Festivali" kapsamında Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık sahne aldı.
Festival coşkusunun doruğa çıktığı gecede ilk olarak sevilen rock grubu Yüksek Sadakat sahneye çıktı. Grup, hit şarkılarıyla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser boyunca izleyiciler eşlik ederken, telefon ışıklarıyla oluşturulan görsel şölen geceye renk kattı.
Yüksek Sadakat'in ardından sahneye çıkan Zeynep Bastık'ın, enerjik performansı ve sahne şovları dikkat çekti. Bastık, repertuarındaki hareketli parçalarla dinleyenleri coşturdu.
Süleymanpaşa sahil dolgu alanında kurulan konser alanı hınca hınç dolarken, vatandaşlar festivalin tadını doyasıya çıkardı. - TEKİRDAĞ