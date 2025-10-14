Haberler

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Hindistan'ın Leonardo DiCaprio'su olarak bilinen ünlü aktör Suraj Chavan, Hintli genç kızların yoğun ilgisinden adım atamadı.

Hint sinemasının yeni jenerasyon yıldızları arasında parlayan Suraj Chavan, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, karizmasıyla da gündemde.

YOĞUN İLGİDEN NEFES ALAMIYOR

" Hindistan'ın Leonardo DiCaprio'su" olarak anılan Chavan, son günlerde katıldığı etkinliklerde yaşanan yoğun ilgi nedeniyle adeta nefes alamaz hale geldi.

Özellikle genç kadın hayranlarının sevgisi, aktörün kamusal alanlarda rahat hareket etmesini engelliyor.

