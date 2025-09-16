Ufuk Özkan hakkında çıkan intihar iddialarına kardeşi yanıt verdi

Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, kalp ritmindeki düşüş nedeniyle yoğun bakıma alındı. Dün hakkında ortaya atılan intihar iddiaları kardeşi Umut Özkan tarafından yalanlandı. Oyuncunun karaciğer nakli beklediği, 48 saatlik kritik sürecin devam ettiği açıklandı.

Türk televizyonunun sevilen dizisi Geniş Aile'de "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündemde. Dün bazı basın organlarında Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen oyuncunun, aslında sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı biliniyor

"KALP ATIŞI YAVAŞLADIĞI İÇİN YOĞUN BAKIMA ALINDI"

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, abisinin sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu:

"Dün akşamüstü saat 18.00 civarında kalp atışı yavaşladığı ve değerleri düştüğü için yoğun bakıma alındı. Şu an yoğun bakımda, tüm değerleri ve kalp ritmi kontrol altında tutuluyor. Yaklaşık 48 saatlik bir takip süreci var. Eğer değerleri normale dönerse yarın öğlen ya servise çıkışı olacak ya da taburcu edilecek."

KARACİĞER NAKLİ SÜRECİ

Oyuncunun uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğünü hatırlatan Umut Özkan, nakil süreci hakkında da bilgi verdi:

"Karaciğer nakli aciliyet taşıyor. Daha önce Konya'daki bir reklam çekiminde tanıştığımız genç bir arkadaş gönüllü oldu ve uyumlu çıktı. Bu durum raporlara da şeffaf şekilde işlendi. Ancak heyet, tüm samimi açıklamalara rağmen red kararı verdi."

İNTİHAR İDDİALARINA YANIT

Kamuoyunda çıkan iddialara da değinen Umut Özkan, "Herhangi bir intihar süreci söz konusu değil. Sadece moral bozukluğu yaşadı. Heyetten çıkan red kararı da abimin psikolojisini olumsuz etkiledi. Ama abimi tanıyanlar bilir, insanların sevgisiyle ayakta duruyor ve bu günleri de atlatacak" dedi.