Uçankuş Tv'nin sahibi Can Tanrıyar tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar ile ilgili karar verildi. Sosyal medyada çektiği videolar ile siyasiler dahi birçok ismi hedef alan Muhammed Yakut ile işbirliği yaptığı belirlenen Tanrıyar, sevk edildiği mahkemece "Birden fazla kişi ile yağma suçlaması" ile tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde "yağmaya teşebbüs, suç örgütü kurmak ve yönetmek, iftira" suçlamalarıyla gözaltına alınan Tanrıyar'ın sorgusu tamamlandı.

MUHAMMED YAKUT'LA İŞBİRLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Muhammed Yakut'a "hedef aldığı kişilerle" ilgili sufle verdiği ve yaptığı yayınları yönlendirdiği iddia edilen Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut ile işbirlikleri net olarak tespit edildi. Tanrıyar'ın eşi Tamar ile birlikte Muhammed Yakut'un Türkiye'de bulunduğu sırada 32 kez birlikte görüştükleri belirlendi. Ayrıca, Tanrıyar'ın evinde yapılan aramada kendi el yazısıyla birçok kişiye dair yapmayı düşündüğü komplo planları ele geçirildi.

BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE YAĞMA SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından "yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Can Tanrıyar, "Birden fazla kişi ile yağma suçlaması" ile tutuklandı.