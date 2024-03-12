Türk Sinemasının Yapımcısı Arif Keskiner Hayatını Kaybetti

Türk sinema tarihine damga vuran birçok filmin yapımcısı olan Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti.

Keskiner, sinemaseverlerin kült mekanı Sıraselviler'de bulunan 'Çiçek Bar'ın da kurucusuydu..

ARİF KESKİNER KİMDİR?