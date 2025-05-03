Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Top Hayatını Kaybetti

KALP rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top son yolculuğuna uğurlandı. Top'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir beyninde pıhtı atması sonucu Kadıköy'deki Siyami Ersek Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top (75) hayatını kaybetti. Sanatçı için ilk tören Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanatçının cenazesi törenin ardından Kartal Cemevi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Top'un cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeye Orhan Gencebay ve Musa Eroğlu gibi Türk Halk Müziğinin önde gelen isimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Top ailesinin yakınları ve sanatçının sevenleri katıldı.