Tiyatro ve Dizi Oyuncusu Yavuz Çetin Hayatını Kaybetti

Amasya'da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Yavuz Çetin, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yavuz Çetin'in cenazesi, dün öğle vakti Sultan 2'nci Bayezid Camisi'nde kılınan namazın ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yavuz Çetin, 1960 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Amasya'da uzun yıllar resim öğretmenliaği yapan Çetin, oyunculuğa 1979 yılında 'Fırat' adlı sinema filmiyle başladı. Birçok dizi ve tiyatro oyununda da rol alan Çetin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin