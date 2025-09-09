Tepkilerin odağındaki isim Uzak Şehir dizisine veda etti

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi, yeni sezona hazırlanırken kadrosunda önemli bir ayrılık yaşandı. Dizide 'Mine' karakterine hayat veren oyuncu Mine Kılıç, projeden ayrıldığını duyurdu.

Mardin'de çekilen ve Ayna Yapım imzası taşıyan dizide "Mine" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Mine Kılıç, Uzak Şehir'den ayrıldı. Geçen sezon rolü nedeniyle sosyal medyada "metres" eleştirilerine maruz kalan Kılıç, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı daha önce dile getirmişti.

"SİZİN ADINIZA BEN UTANIYORUM"

Oyuncu, kendisine ve yakın çevresine gelen olumsuz mesajlardan bıktığını belirterek, "Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala dizi setine veda eden Kılıç, pastalarla uğurlandı. Ancak izleyiciler bu ayrılığı olumlu karşıladı. Sosyal medyada "Helvasını kavursaydınız", "Haydi metres yallah", "Kurtulduk", "İnşallah daha kötüsü gelmez" gibi sert yorumlar yapıldı. Uzak Şehir, yeni sezonda Mine Kılıç'sız yoluna devam edecek.