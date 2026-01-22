Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

"Paramparça", "Zamparanın Ölümü", "Kupa Kızı ve Sinek Valesi" gibi şarkılarıyla Türk rock müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programında çocukluk yıllarından kariyerine, aile ilişkilerinden gündelik yaşamına kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulundu.

"ELVIS PRESLEY GİBİ BİR ROCK YILDIZI OLMAK İSTEDİM"

Babasını henüz 2 yaşındayken kaybettiğini belirten Teoman, çocukluğunda bir erkek figüründen yoksun büyüdüğünü ifade etti. Bu boşluğu çizgi roman kahramanları ve müzik ikonlarıyla doldurduğunu söyleyen sanatçı, erkek figürlerinin Zagor ve Elvis Presley olduğunu dile getirdi. Teoman, "Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsunuz. Güven veren bir babanın eksikliği insanda stres yaratıyor. 12-13 yaşlarında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdim ve bunu çevreme söyledim" dedi.

"ANNEM YAPTIĞIM İŞTEN YILLARCA UTANDI"

Annesiyle ilişkisine de değinen Teoman, "Annem 93 yaşında ve onu hala aşamadı. Hep zeki, efendi çocuk olarak öğretmenlerimden falan beni duyunca benim toplumda statüsü daha güzel bir şey olacağımı düşünüyor ve istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hala yaptığım işi beğenmiyor ve bana yakıştırmıyor. Ama artık arkadaşları 'Ay Teoman'ı çok seviyoruz' dediği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim" ifadelerini kullandı.

"KENDİME 'KAFE ADAM' DİYORUM"

Gündelik yaşamına dair de samimi açıklamalar yapan Teoman, kendisini "kafe adam" olarak tanımladı. Sabah erken saatlerde kafeye gittiğini, mutfakta vakit geçirmediğini ve genellikle dışarıda yemek yediğini söyleyen sanatçı, evini ise yalnızca iş konuşmak için misafir ağırladığı bir alan olarak kullandığını belirtti.

"EVİM HİÇ OLGUN İNSAN EVİ DEĞİL"

Ev düzeninin alışılmışın dışında olduğunu ifade eden Teoman, "Evim hiç olgun bir insan evi değil. Yemek masası yok ama boks torbası var. Evin bana ait olduğunu bilmeyen biri burayı bir ergenin evi sanabilir" dedi.

"ÇOK DÜZENLİYİM"

Oldukça düzenli bir yaşam sürdüğünü vurgulayan Teoman, kitaplarını konularına göre ayırdığını, çoraplarını dahi türlerine göre düzenlediğini söyledi. Her gün kendisine okuma listeleri hazırladığını belirten sanatçı, bu disiplinin hayatının önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.