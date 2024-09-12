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Taze aşıklar Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı ilk kez el ele görüntülendi

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Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Faruk Sabancı ve güzel oyuncu Esra Bilgiç ilk kez el ele görüntülendi. Sabancı sessiz kalırken Bilgiç de "Her şey yolunda gidiyor" dedi.

Diriliş Ertuğrul, Ramo ve Kanunsuz Topraklar dizilerindeki başarısı ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Esra Bilgiç, gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdı. Bir süredir ilişki yaşadıkları konuşulan çift ilk kez görüntülendi.

YENİ DAMAT SESSİZ KALDI

Gözlerden uzak ilişki yaşayan oyuncu Bilgiç ile prodüktör ve DJ Sabancı dün akşam Ulus'taki bir mekan çıkışı Muhabir Online tarafından görüntülendi. Mekandan el ele çıkan çift, hızla araca bindi. Muhabirlerin ısrarı üzerine aracın camını açan Bilgiç, "Arkadaşlar çok teşekkür ederiz sağ olun. Her şey yolunda gidiyor" derken şoför koltuğundaki Sabancı sessiz kalmayı tercih etti.

Taze aşıklar Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı ilk kez el ele görüntülendi

Taze aşıklar Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı ilk kez el ele görüntülendi

Taze aşıklar Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı ilk kez el ele görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Faruk Sabancı Esra Bilgiç Ünlüler Magazin

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Yorumlar (1)

Ahmet Çakır:

iyi yere kapak atmış

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