Taze aşıklar Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı ilk kez el ele görüntülendi

Diriliş Ertuğrul, Ramo ve Kanunsuz Topraklar dizilerindeki başarısı ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Esra Bilgiç, gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdı. Bir süredir ilişki yaşadıkları konuşulan çift ilk kez görüntülendi.

YENİ DAMAT SESSİZ KALDI

Gözlerden uzak ilişki yaşayan oyuncu Bilgiç ile prodüktör ve DJ Sabancı dün akşam Ulus'taki bir mekan çıkışı Muhabir Online tarafından görüntülendi. Mekandan el ele çıkan çift, hızla araca bindi. Muhabirlerin ısrarı üzerine aracın camını açan Bilgiç, "Arkadaşlar çok teşekkür ederiz sağ olun. Her şey yolunda gidiyor" derken şoför koltuğundaki Sabancı sessiz kalmayı tercih etti.