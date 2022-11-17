Taylor Swift: 'Grammy'de Yılın Şarkısına aday olunca çıldırdım'
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Taylor Swift, Liz Rose ile birlikte kaleme aldığı 'All Too Well'in 10 dakikalık versiyonuyla -daha önce hiç kazanamadığı- Grammy Yılın Şarkısı Ödülüne aday gösterilince adeta kendinden geçtiğini itiraf etti.
Taylor Swift, Liz Rose ile birlikte kaleme aldığı 'All Too Well'in 10 dakikalık versiyonuyla -daha önce hiç kazanamadığı- Grammy Yılın Şarkısı Ödülüne aday gösterilince adeta kendinden geçtiğini itiraf etti.
Kaynak: DailyMotion.com / Magazin