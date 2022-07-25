"Tanrıya inanmıyorum" diyen İlyas Salman'dan çok konuşulacak ahiret yorumu

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu İlyas Salman oldu. Acılar içinde geçen bir çocukluk yaşadığını söyleyen Salman, adının altında yatan acı hikayeyi de anlattı. Allah'a inanmadığını söyleyen Salman, dikkat çeken bir ahiret yorumunda bulundu.

İlyas Salman, Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Kardeşinin gözünün önünde ölmesi travma oldu mu?", "Annen ve baban bunları nasıl atlattı?", "Yaşadıklarından dolayı kendini yıprattın mı?" ve "Allah'a olan inancını yaşadıklarından sonra mı sorgulamaya başladın?" sorularını da yanıtladı.