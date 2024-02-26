Üye Girişi
Haberler

Taner Ölmez, 'Hayatla Barış' filminde yaşadıklarını paylaştı

Güncelleme:

Taner Ölmez, 'Hayatla Barış' filminde kamera arkasında yaşadıklarını, filmle ilgili duygularını, babalığını, ailesini en özel cümleleriyle Ceyda Düvenci'yle paylaştı. Mutlu evlilik sürdüren Ölmez çifti ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Doğum için gün sayan Ölmez Ailesi'nin bir erkek bebekleri olacak. İşte ünlü oyununun açıklamalarından satır başları...

Taner Ölmez, 'Hayatla Barış' filminde kamera arkasında yaşadıklarını, filmle ilgili duygularını, babalığını, ailesini en özel cümleleriyle Ceyda Düvenci'yle paylaştı.

Mutlu evlilik sürdüren Ölmez çifti ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Doğum için gün sayan Ölmez Ailesi'nin bir erkek bebekleri olacak.

İşte ünlü oyununun açıklamalarından satır başları...

Zengin bir ailenin çocuğu değilim; zevk aldığım yerler makul yerlerdir. Fiyatı çok fazla geliyorsa beğendiğim bir şeyi ya almam ya da indirime girmesini beklerim ve bundan da mutsuz olmam.

Telefon değiştirmek için bozulmasını beklerim. Ama eşim çocuğumun fotoğrafını çekecek, ona en iyi telefonu alırım.

Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum, evden çıkamıyorsun. Ben birkaç aydır kızımla yatıyorum bir de, artık başka bir seviye olmaya başladı. Kokla kokla...

Geceyarısı uyanıp, kafayla bana dalıyor "baba şu" diyor, su isteyecek yani... Suyunu veriyorum, normalde erken kalkan bir çocuk olmasına rağmen, benimle birlikte daha fazla uyuyor, annesi de bundan razı.

Zeynep'in ismini ben koydum. Orada anlaşma yapmıştık, bir çocuk daha istiyorduk zaten, ona asla karışmayacağım demiştim. Oğlumuzun adı Hazar olacak.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ceyda Düvenci Taner Ölmez Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26-27 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? İYİ Parti Manisa adayı kim? 2024 İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gürhan Özcan kimdir? İYİ Parti Malatya adayı kim? 2024 İYİ Parti Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Kütahya adayı kim? 2024 İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir kimdir? İYİ Parti Konya adayı kim? 2024 İYİ Parti Konya Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kocaeli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin kimdir? İYİ Parti Kırşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Ufuk Cengiz kimdir? İYİ Parti Kırklareli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Ali Dermenci kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Galatasaray Antalyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Antalyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Kırıkkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Yavuz Kuzucu kimdir? İYİ Parti Kilis adayı kim? 2024 İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Yasin Topaloğlu kimdir? İYİ Parti Kayseri adayı kim? 2024 İYİ Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Kazım Yücel kimdir? İYİ Parti Kastamonu adayı kim? 2024 İYİ Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Kadir Yalçın kimdir? İYİ Parti Kars adayı kim? 2024 İYİ Parti Kars Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title