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Tan Taşçı'nın sağlık durumu iyi

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Tan Taşçı'nın yapım şirketi TCTVL Yapım, şarkıcının trafik kazası sonrasındaki sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Şarkıcının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

TAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tan Taşçı'nın yapım şirketi TCTVL Yapım, şarkıcının trafik kazası sonrasındaki sağlık durumuna ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Sanatçımız Tan Taşçı, ekip arkadaşlarımız Ecmel Kayahan ve Emre Şen'in sağlık durumları iyidir. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" denildi. Şarkıcı Tan da aynı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Kaza sırasında sağ kolu incinen ve otelde dinlenen şarkıcının bugün saat 21.00'de Antalya'daki açık hava konserine çıkacağı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Tan Taşçı Magazin Haberler

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