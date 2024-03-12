Taksiratlı Şekibe Oyunu Gebze'de sahnelendi

Selviye Hürriyet, Yusuf Emini ve Arif Lila'nın oynadığı tiyatro oyunu tek perde ve 70 dakika.

Yusuf Emini ve Selviye Hürriyetim kaleme aldığı oyunun yönetmeni Arif Lila.

Şekibe adlı bir Rumeli kızının yaşadığı kötü anıları ve çilekeş hayatını doktora anlattığı ve tüm olayların karıştığı İstanbul Türkçesi ve Rumeli Türkçesinin kullanıldığı komedi oyunun ilk durağı Gebze Kültür merkezi oldu.

İlk tesettürlü kadın tiyatro oyuncusu Yusuf Emini ile birlikte başrolü paylaşan Selviye Hürriyet ise ilk tesettürlü dizi oyuncusu olarak bir ilki daha gerçekleştirdi ve türk tiyatrolarında bir ilki başararak ilk tesettürlü kadın oyuncu olarak ismini hafızalara kazıdı.