Sydney Sweeney'in sosyal medyada son paylaşımı bomba

Euphoria dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Sydney Sweeney, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti.

SON PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞMURU

Instagram'da 23 milyon takipçisi olan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren genç yıldız, son olarak balkonda verdiği pozlarla dikkat çekti. Hırkasının altına sutyen giymeyen Sweeney'in paylaşımı milyonlarca beğeni, binlerce de yorum aldı.