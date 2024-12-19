Sydney Sweeney'in sosyal medyada son paylaşımı bomba
Euphoria dizisi ile adını duyuran Sydney Sweeney, sosyal medyayı etkin kullanan ünlülerden. Son olarak Sweeney'in hırkasının altına sutyen giymediği pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Euphoria dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Sydney Sweeney, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti.
SON PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞMURU
Instagram'da 23 milyon takipçisi olan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren genç yıldız, son olarak balkonda verdiği pozlarla dikkat çekti. Hırkasının altına sutyen giymeyen Sweeney'in paylaşımı milyonlarca beğeni, binlerce de yorum aldı.
Kaynak: Haberler.com / Magazin