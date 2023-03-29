Survivor'da yürekler ağza geliyor! Acı içinde kıvranan Kardelen, hastaneye kaldırılıyor

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 53. bölümünde yürekleri ağza getiren anlar yaşanıyor. Ödül oyununda kıyasıya mücadele eden Kardelen sakatlanıyor. "Dizim döndü" diyerek acı içinde kıvranan Kardelen, oyun alanında yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023, bu akşam 53. bölümüyle ekrana gelecek. Yarışmanın yayınlanan 2. fragmanında ise ödül oyunda mücadele eden Kardelen sakatlanıyor.

HASTANEYE KALDIRILIYOR

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar ödül oyunda havuzun üzerine kurulan ağaçlara tırmanarak bayrakları toplamaya çalışacak. Kardelen ise ağaca tırmandığı esnada sakatlanıyor. Dizinin döndüğünü söyleyen Kardelen, acı içinde kıvranarak havuza düşüyor. Ekibin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan yarışmacı, oyun alanındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çığlıklarıyla adayı inleten Kardelen'in sağlık durumu ise yeni bölümde belli olacak.