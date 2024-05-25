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Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı belli oldu

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Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı Özgür Tetik, ikinci eleme adayı Damla Can, üçüncü eleme adayı Nefise Karatay, dördüncü ve son eleme adayı Batuhan Karacakaya olmuştu. Düellonun ilk turunda Damla Can, Nefise'ye karşı 5-0 mağlup oldu. Batuhan da Özgür'e karşı 5-1 galip geldi. Düellonun final turunda Özgür'e 5-1 kaybeden Damla Can adaya veda etti. Damla Can, 'Elimden gelen tüm mücadeleyi yaptım ama şansızlıklar çok üst üste geldi benim için' dedi.

Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı Özgür Tetik, ikinci eleme adayı Damla Can, üçündü eleme adayı Nefise Karatay, dördüncü ve son eleme adayı Batuhan Karacakaya olmuştu.

Düellonun ilk turunda Damla Can, Nefise'ye karşı 5-0 mağlup oldu. Batuhan da Özgür'e karşı 5-1 galip geldi.

Düellonun final turunda Özgür'e 5-1 kaybeden Damla Can adaya veda etti.

Damla veda etti

"Elimden gelen tüm mücadeleyi yaptım ama şansızlıklar çok üst üste geldi benim için"

Damla Can, "Söze nereden başlayacağımı bilmiyorum. Tabii ki de buradan gitmek istemezdim ama şu bir gerçek ki 6 sene sonra burada olmanın keyfi çok başkaydı.

Elimden gelen tüm mücadeleyi yaptım ama şansızlıklar çok üst üste geldi benim için. Ben burada olduğum için çok mutluydum." dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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