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Su Soley'den Sevenlerine Müjde

Snob Magazin - Magazin
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Su Soley'den Sevenlerine Müjde

Alternatif müziğin güçlü kadın vokallerinden Su Soley, 'Kabuk' ismini taşıyan yeni albümünü 13 Mayıs tarihinde yayınlayacağının müjdesini verdi. İşte detaylar...

İmzasını attığı her projede farkını ortaya koyan Su Soley, Kabuk isimli albümünde ise kendi kabuğunu kırdığını, albüm şarkılarının genel yapısı ve soundu ile de bu farklılığı desteklediğini dile getiriyor.

Su Soley, Kabuk isimli yeni albümünün hazırlıklarını büyük bir özveri ile gerçekleştirerek yaklaşık 2 sene boyunca albüme büyük bir emek verdi.

7 şarkıdan oluşan Su Soley'in yeni albümü Kabuk, 13 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Snob Magazin / Magazin

Mayıs, Soley, su, Magazin, Haberler

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