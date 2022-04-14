Su Soley'den Sevenlerine Müjde

İmzasını attığı her projede farkını ortaya koyan Su Soley, Kabuk isimli albümünde ise kendi kabuğunu kırdığını, albüm şarkılarının genel yapısı ve soundu ile de bu farklılığı desteklediğini dile getiriyor.

Su Soley, Kabuk isimli yeni albümünün hazırlıklarını büyük bir özveri ile gerçekleştirerek yaklaşık 2 sene boyunca albüme büyük bir emek verdi.

7 şarkıdan oluşan Su Soley'in yeni albümü Kabuk, 13 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Snob Magazin / Magazin