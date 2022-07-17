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Ünlü yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

AA - Mehmet Çakmak - Magazin
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Ünlü yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen ve sinemacı Erden Kıral, tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti..

Yaklaşık 15 gün önce enfeksiyon dolayısıyla Kaş ilçesinde hastaneye başvuran ünlü yönetmen ve sinemacı Erden Kıral, yapılan tetkikler sonucu yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kumluca'da özel hastaneye sevk edilmiş ve tedavi altına alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi sürecinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Kıral, beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kıral'ın cenazesinin yarın İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

AA / Mehmet Çakmak - Magazin

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