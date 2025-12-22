Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj
Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Somer Sivrioğlu, yaklaşık iki ay önce başladığı yeni ilişkisini yaptığı paylaşımla yeniden gündeme taşıdı. Kendinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen ile karesini paylaşan ünlü şef, romantik sözleriyle dikkat çekti. Sivrioğlu, "Yollar bize, biz size tutkun şoför hanım!" ifadelerini kullandı.
Özel hayatındaki gelişmelerle son dönemde sık sık magazin gündeminde yer alan Somer Sivrioğlu, yaklaşık iki ay önce başladığı yeni ilişkisiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.