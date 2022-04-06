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Sma Hastası Pera İçin Sanatçılardan Festival

Snob Magazin - Magazin
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Sma Hastası Pera İçin Sanatçılardan Festival

20 aylık olan Pera bebek, SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Pera bebeğin tedavisi için tamamlanması gereken paranın yüzde 76'sı için sanatçılar seferber oldu.

Hayko Cepkin, Cahit Berkay, Nejat Yavaşoğulları, Gökhan Tepe, İlyas Yalçıntaş, Gökcan Sanlıman, Tuna Kiremitçi, Burcu Tatlıses, Cem Özkan, Acil Servis, Sahte Rakı ve Ezgi Aktan SMA hastası minik Pera'nın sesini duyurmak için 10 Nisan günü sahneye çıkacak.

Hem SMA farkındalığı oluşturmak, hem de ilacının etkili olabilmesi için çok az zamanı kalan SMA hastası minik Pera'nın kampanyasına destek olmak için bir araya gelen ünlü sanatçılar Küçükçiftlik Park'ta 'Pera Fest' etkinliğini düzenliyor.

Pazar günü saat 13.00'te başlayıp, akşam saat 23.30'a kadar devam edecek olan ve Pelin Batu'nun sunacağı Pera Fest'in biletlerini biletino.com'dan temin etmek mümkün.

Sma Hastası Pera İçin Sanatçılardan Festival

Snob Magazin / Magazin

spinal müsküler atrofi, Nejat Yavaşoğulları, Cahit Berkay, Hayko Cepkin, Magazin, Haberler

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