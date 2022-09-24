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Sinemaseverlere Cem Karaca Müjdesi

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Sinemaseverlere Cem Karaca Müjdesi

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya Ortak yapımı çekilecek olan filmin yapımcı koltuğunda Özgür Tari, Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz oturacak.

2023 yılının son çeyreğinde vizyona girmesi planlanan Anadolu rock türünün kurucularından olan ve güçlü bir rock kültü yaratılmasının öncülerinden Cem Karaca'nın hayatının anlatılacağı filmin senaryosunu ' Barış Akarsu : Merhaba' filminin de senaristlerinden ve yönetmeni olan Mert Dikmen kaleme alacak.

Cem Karaca'yı kimin canlandıracağı şimdiden büyük merak konusu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Barış Akarsu Cem Karaca Magazin Haberler

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