Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, şarkıcı Hadise'nin sahte kostümlerine ilişkin yaptığı paylaşımda kullandığı, "P.rno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış" ifadelerine açıklık getirdi. Hadise'nin kendisine verdiği cevaba yanıt veren Burhan, kadın bedeni üzerinden toplumun sömürülmesinin kadınlara en büyük hakaret olduğunu dile getirdi.

"NİYETİM KİMSEYİ HEDEF ALMAK DEĞİL"

Burhan şu ifadeleri kullandı:

"Hadise bana cevap verdi. Bende şunları ifade edeyim. Tüm kadınlara gözdağı’ gibi genelleyici bir ifadeye katılmıyorum. Benim niyetim kimseyi hedef almak ya da böyle bir anlam oluşturmak değil.

"SANATIN TOPLUMSAL SORUMLULUĞU BEDEN ÜZERİNDEN ORTAYA KONMAZ"

Sanatın toplumsal bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Bu sorumluluğun; beden üzerinden değil, sözle, üretimle ve duruşla ortaya konmasının daha değerli olduğunu düşünüyorum.

"KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN TOPLUMUN SÖMÜRÜLMESİNE KARŞIYIM"

Bu noktada Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya, Mustafa Yıldızdoğan gibi isimlerin toplumsal bir kaliteye ve sanat değerine tekabül ettiğini düşünüyorum. Daha önce verdiğim konserden kareler ifadenizden ne anlamalıyım? Pişmanım mı diyorsunuz ?Öyleyse onu da yazın.

İşporta işi sanat ve görselliğe karşıyım. Kadın bedeni üzerinden toplumun sömürülmesine karşıyım. Kadınlara en büyük hakaret budur." dedi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Burhan dün yaptığı paylaşımda, Hadise'nin tepki çeken sahne kostümlerini eleştirerek, "Hadise bir porno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış… Bunun adı sanat mıdır? Siz gözünüz kapatsanız da gençler zehirleniyor. Üstünü örterek geçemezsiniz. Artık yeter demelisiniz" ifadelerini kullanmış ve Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Ara Güler gibi sanatçıları örnek göstermişti.

Hadise ise cevap olarak, "Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim. Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin" demişti.

