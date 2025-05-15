Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, ailesini derinden sarsan bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Belirli bir sağlık sorunu olmayanNilay Sağın, 45 yaşında yaşamını yitirdi.

Sevenlerini yasa boğan bu vefat haberi, sanat camiasında da büyük üzüntüye neden oldu. Nilay Sağın için düzenlenecek cenaze töreni, yarın (Cuma günü) gerçekleştirilecek. Öğle namazının ardından Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde (Modern Camii) kılınacak cenaze namazı sonrası Sağın'ın naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Simge Sağın'ın bu zor gününde sanat dünyasından pek çok ismin kendisine destek vermesi bekleniyor