Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti

Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, ablası Nilay Sağın'ı kaybetti. 45 yaşındaki Nilay Sağın'ın her hangi bir sağlık problemi olmadığı, uykusunda hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, ailesini derinden sarsan bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Belirli bir sağlık sorunu olmayanNilay Sağın, 45 yaşında yaşamını yitirdi.

Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti

Sevenlerini yasa boğan bu vefat haberi, sanat camiasında da büyük üzüntüye neden oldu. Nilay Sağın için düzenlenecek cenaze töreni, yarın (Cuma günü) gerçekleştirilecek. Öğle namazının ardından Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde (Modern Camii) kılınacak cenaze namazı sonrası Sağın'ın naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Simge Sağın'ın bu zor gününde sanat dünyasından pek çok ismin kendisine destek vermesi bekleniyor

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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