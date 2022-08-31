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Sıla Türkoğlu'nun Partneri Belli Oldu

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Sıla Türkoğlu'nun Partneri Belli Oldu

Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisinde partnerini kimin canlandıracağı merak konusuydu. Türkoğlu'nun partneri Doğukan Güngör oldu.

Gold Film'in Show TV için çekeceği "Kızılcık Şerbeti" dizisi önümüzdeki hafta sete çıkıyor. Ketche'nin yöneteceği diziyi Melis Civelek ile Zeynep Gür kaleme alıyor. Merakla beklenen dizide Evrim Alasya "Kıvılcım", Barış Kılıç (Ömer), Sıla Türkoğlu (Doğa), Settar Tanrıöğen (Abdullah), Sibel Taşçıoğlu (Pembe), Selin Türkmen (Çimen), Füsun Demirel (Sönmez) rollerine hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki farklı uçtaki ailenin çocuklarının yaşadıkları aşkla başlayan büyük çatışma ve birbirlerini anlama sürecinin etkili bir dille ele alındığı dizide Sıla Türkoğlu'nun partnerini yani Fatih karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu. Rolü Doğukan Güngör oynayacak.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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