Shakira'yı küplere bindiren hareket: Seni görüyorum

Shakira'nın konser sırasında yaşadığı rahatsız edici anlar gündem oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sahneye yakın bir noktada bulunan bir kişinin, sanatçının eteğinin altından görüntü almaya çalıştığı görüldü.

"SENİ GÖRÜYORUM" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Videoda Shakira'nın durumu fark ettiği an dikkat çekti. Şarkıcının, ilgili kişiye dönerek "Seni görüyorum" dediği ve ardından sahnedeki performansını keserek hızlı bir şekilde alandan ayrıldığı görüldü.

ANİDEN SAHNEDEN İNDİ

Görüntülerde Shakira'nın bir anda rahatsız olduğu, kısa süre duraksadıktan sonra sahneden uzaklaştığı anlar net şekilde yer aldı. Olayın ardından konserin akışının değiştiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, sanatçının maruz kaldığı davranışı sert şekilde eleştirirken, sahne güvenliğinin artırılması gerektiği yönünde yorumlar yaptı.