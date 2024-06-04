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Sette sakatlanan Demet Evgar, ödül töreninde tekerlekli sandalye kullandı

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Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar sette sakatlanarak kasını yırttı. Dün akşam ödül törenine bastonla gelen oyuncu, ayakta duramayınca tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile başrol oynayan Demet Evgar, dün akşam düzenlenen Elle Style Awards gecesine bastonla geldi.

"BAHAR YORGUNLUĞU OLDU"

Gecede röportaj veren Demet Evgar, sette geçirdiği kaza sonucu kasının yırtıldığını söyledi. Nazara geldiğini söyleyen oyuncu "Ayacığım set temposunda birazcık yoruldu ama iyiyim" ifadelerini kullandı. Dizideki repliğe gönderme yapan oyuncu, "Bahar yorgunluğu oldu" diyerek herkesi güldürdü. Törenin ilk dakikalarında bastonla yürüyen başarılı isim, ayakta durmakta zorlanınca tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Uzun bir aradan sonra Bahar dizisiyle ekrana dönen Demet Evgar, törende Yılın Televizyon Performansı Ödülü'nü aldı.

Sette sakatlanan Demet Evgar, ödül töreninde tekerlekli sandalye kullandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Demet Evgar Bahar Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Goethegitme:

Besleme

6
2
yanıtYanıtla
Emrehan Ozgen:

Besame mucho

0
1
yanıtYanıtla
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