Üye Girişi
Haberi Paylaş

Set Yoruyor Ama Çok Özledim

Magazin Haberleri

Set Yoruyor Ama Çok Özledim

Oyuncu Uğur Güneş, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Güneş, "Ser bizi yorsa da çok özledim" dedi.

Son olarak "Kanunsuz Topraklar" dizisi ile ekranlarda olan Uğur Güneş, dizinin reytinglerinin kötü gitmesiyle birlikte ekranlara veda etmişti.

Bir süredir tatilde olan oyuncu, yakın zamanda setlere döneceğini söyledi. Henüz hangi kanalda yayın hayatına gireceği belli olmayan "Kanunsuz" adlı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Ugur Güneş, "Güzel bir tatil yaptım. Enerji topladım. Yaklaşık iki hafta sonra sete başlıyoruz. Keyfim çok yerinde, setler bizi yorsa da çok özledim." dedi.

Dizi için adı geçen diğer oyuncular arasında Mert Turak, Edip Tepeli ve Sevda Erginci gibi isimler var.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Kanunsuz Topraklar Uğur Güneş Güneş Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title