Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık'ın konserine çiçekle geldi

Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık'ın konserine çiçekle geldi
Güncelleme:
Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık'ın konserine çiçekle geldi
Oyuncu Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık'ın Harbiye'deki konserine çiçekle geldi. Tütüncü, "Zeynep, Harbiye konseri öncesi 15 gün karbonhidrat diyeti yapıyor. Çiçeğe 'Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum' yazdım." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık'ın Harbiye konserine çiçekle gelerek sürpriz yaptı. Tütüncü, çiçekle birlikte yazdığı notla dikkatleri çekti.

ZEYNEP BASTIK'IN SEVGİLİSİ KONSERE ÇİÇEKLE GELDİ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tütüncü, Zeynep Bastık'ın konser öncesi 15 gün boyunca karbonhidrat diyeti yaptığını söyledi. Çiçeğin üzerine ise esprili bir şekilde, "Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum" notunu düştüğünü belirtti.

