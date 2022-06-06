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Serkan Çağrı'ya New York'ta Büyük Sürpriz

Snob Magazin - Magazin
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Serkan Çağrı'ya New York'ta Büyük Sürpriz

Dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Amerika'da Türkevinde gerçekleştirilen ilk film gösteriminin ardından sahne aldı. Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı Naim filmi ile gerçekleştirilen bu ilk gösterim sonrasında sahne alan sanatçı kendisini dinlemeye gelenlere keyifli saatler yaşattı. Türkevi'nde, Serkan Çağrı'nın doğum günü de kutlandı. İşte detaylar...

Konser öncesinde Serkan Çağrı'ya New York Başkonsolosumuz Reyhan Özgür ve ekibince Türkevi'nde sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Sürpriz kutlama karşısında çok şaşıran Serkan Çağrı, "Ailemden uzakta yeni yaşıma gireceğim için biraz buruktum ama burada beni kocaman bir aile karşıladı. Şu an çok mutluyum." dedi.

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