Serkan Çağrı'ya New York'ta Büyük Sürpriz

Konser öncesinde Serkan Çağrı'ya New York Başkonsolosumuz Reyhan Özgür ve ekibince Türkevi'nde sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Sürpriz kutlama karşısında çok şaşıran Serkan Çağrı, "Ailemden uzakta yeni yaşıma gireceğim için biraz buruktum ama burada beni kocaman bir aile karşıladı. Şu an çok mutluyum." dedi.

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