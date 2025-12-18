Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den aşk dolu paylaşım! Omzuna öpücük kondurdu

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı sevgilisi Mert Demir'den sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü çift, "reklam aşkı" dedikodularına inat, Instagram'dan paylaştıkları yeni romantik karelerle dikkat çekti.

Magazin dünyası, Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki ilişkiyi uzun süredir konuşuyor. Çift hakkında, reklam ilişkisi yaşadığı yönündeki iddialar aylarca gündemde kaldı.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Mert Demir, konuyla ilgili yayımladığı mesajında, "Reklam ilişkisi değil; çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda da deneyimlemenizi dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, bu açıklamaların ardından Instagram'dan paylaştıkları aşk dolu pozlarla takipçilerini mest etti. Karelerden özellikle Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'nın omzunu öptüğü anlar büyük ilgi gördü ve kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.