Haberler

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den aşk dolu paylaşım! Omzuna öpücük kondurdu

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den aşk dolu paylaşım! Omzuna öpücük kondurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı sevgilisi Mert Demir, hayranlarını şaşırtan bir paylaşım yaptı. Çift, "reklam ilişkisi" iddialarına kulak asmadan, Instagram'dan paylaştıkları yeni romantik fotoğraflarla dikkat çekti. Paylaşımlarda, Demir'in Sarıkaya'nın omzunu öptüğü anlar ise gözlerden kaçmadı.

  • Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir Instagram'da romantik fotoğraflar paylaştı.
  • Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinin reklam ilişkisi olmadığını ve aşık olduğunu belirtti.
  • Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'nın omzunu öptüğü fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı sevgilisi Mert Demir'den sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü çift, "reklam aşkı" dedikodularına inat, Instagram'dan paylaştıkları yeni romantik karelerle dikkat çekti.

Magazin dünyası, Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki ilişkiyi uzun süredir konuşuyor. Çift hakkında, reklam ilişkisi yaşadığı yönündeki iddialar aylarca gündemde kaldı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den aşk dolu paylaşım! Omzuna öpücük kondurdu

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Mert Demir, konuyla ilgili yayımladığı mesajında, "Reklam ilişkisi değil; çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda da deneyimlemenizi dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, bu açıklamaların ardından Instagram'dan paylaştıkları aşk dolu pozlarla takipçilerini mest etti. Karelerden özellikle Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'nın omzunu öptüğü anlar büyük ilgi gördü ve kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
title