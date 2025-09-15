Serdar Ortaç'tan Canan Karatay iddiasına zehir zemberek yanıt

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Canan Karatay'ın verdiği krem sayesinde iyileştiği yönündeki iddialara "Külliyen yalan" diyerek yanıt verdi.

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz haziranda Harbiye Açıkhava'da verdiği konser sırasında sağlık durumuna dair sevindirici gelişmeleri paylaşarak; "Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum" demişti.

"CANAN KARATAY'IN KREMİ" İDDİASI

Öte yandan son günlerde sosyal medyada, Ortaç'ın iyileşmesinin Prof. Dr. Canan Karatay'ın verdiği bir krem sayesinde gerçekleştiği yönünde iddialar yerdi.

ORTAÇ'TAN ZEHİR ZEMBEREK YANIT

Söz konusu iddiaya Serdar Ortaç zehir zemberek bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaç, "İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki-sigarayı bırakmam nedeniyle. Kremle falan işim olmadı" ifadelerini kullandı.