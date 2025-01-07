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Selin Ciğerci'yi şaşkına uğratan soru: Kelepçe fantezisi var mı?

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Özel hayatıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Selin Ciğerci'ye konuk olduğu programda "Kelepçe fantezisi var mı?" sorusu yöneltildi. Ciğerci bu soruya "Hiç öyle şeyler yok, nerede bulacağım kelepçeyi, nereden aklınıza geldi" cevabını verdi.

İnternet ünlüsü Selin Ciğerci, Berfu Yenenler'in Youtube programında bir izleyicinin "Kelepçe fantezisi var mı?" sorusuna karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"HİÇ ÖYLE ŞEYLER YOK"

Özel hayatıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Ciğerci'nin "Hiç öyle şeyler yok, nerede bulacağım kelepçeyi, nereden aklınıza geldi?" cevabı stüdyodakileri güldürdü.

"TÜYLÜ ŞEYİ ERKEĞE TAKMAM"

Berfu Yenenler'in "Fantezisi olan biri gibi duruyorsun" sözleri üzerine de Selin Ciğerci, "Doğru ama kelepçe çok fazla" dedi. Stüdyodaki bir izleyicinin "tüylü kelepçe" hatırlatması üzerine de Selin Ciğerci, "Tüylü bir şeyi erkeğe takamam" dedi ve esprili bir dille "İp kullanılırsa daha iyi olur" diye de ekledi.

Selin Ciğerci'yi şaşkına uğratan soru: Kelepçe fantezisi var mı?
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Selin Ciğerci çok delikanlı bir çocuktur onda yalan olmaz.

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Haber YorumlarıSerkan Tezcan:

Böyle delikanlıların önünü açın lütfen

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Helal olsun sana harbi Adamsın.

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