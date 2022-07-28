Şaşırtan Gerçeği İlk Kez Açıkladı

Basın mensuplarına poz veren Kıvılcım Ural, yeni single'ı 'Ben Vazgeçmezsem' hakkında konuştu. Ural "Renkli bir klip oldu. Güzel tepkiler alıyorum" dedi.

Muhabirlerle sohbet eden Kıvılcım Ural, isminin nasıl konulduğunu ilk kez açıkladı.

"BİR GÜN AYSEL GÜREL İLE OTURURKEN..."

Ural "Rahmetli babam da müzisyendi. Aysel Gürel ile bir gün otururken, Gürel 'Her şeyi Yak' şarkısından yola çıkarak babama kızının adını şarkıda da geçen 'Kıvılcım adını koy' demiş. Babam da bana bu ismi koydu" dedi.

"KAAN ÇOK ŞAŞIRDI"

Sözlerini sürdüren genç şarkıcı, "İşin ilginç tarafı eşim Kaan Tangöze de bu şarkıyı yıllar sonra grubuyla seslendirdi ve popüler oldu. Kaan ile tanıştıktan sonra ismimin nasıl konulduğunu anlattım ve o da çok şaşırdı. Bu yüzden biz böyle güzel tesadüfleri severiz." ifadelerini kullandı.

KIVILCIM URAL KİMDİR?

Kıvılcım Ural, 30 Mart 1992'de dünyaya geldi. Babası Fikret Ural ve ablası Gözde Ural'dır. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural'ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilendi.

Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Kıvılcım Ural, 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nü tamamladı. Bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle bir araya getiren Kıvılcım Ural, müziğin yanı sıra kısa film, dizi ve reklam projelerinde de yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak "Rüya raporları" isimli müzik albümünü çıkardı.

Türk Rock Grubu Duman'ın "Elleri Ellerime şarkısının klibinde rol aldı. 'Mutlucu' gibi sanat filmlerinde başrol oynadı.

KIVILCIM URAL VE KAAN TANGÖZE EVLİ Mİ?

Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze ile 25 Kasım 2018 tarihinde evlendi. Çiftin İlayda adında bir çocuğu var.