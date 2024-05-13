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Şarkıcı Murat Başaran'ın Evine Göz Atın!

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Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Murat Başaran'ın evi ve bahçesi Aramızda Kalmasın programında sergilendi. Evde sade ve şık renkler tercih edilirken, bahçe ise botanik bahçesini andırıyordu. Ünlü çiftin dolaplarındaki renkli ayakabıları da dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Murat Başaran bu kez evi ile gündeme geldi.Murat Başaran ve Ayten Başaran Side'deki evlerinin kapılarını Aramızda Kalmasın programına açtı.

Şarkıcının salonunda sade ve şık renkler hakim... Başaran, mobilya tercihini beyazdan yana yapmış.

EVİNİN BAHÇESİ DİKKAT ÇEKTİ

Şarkıcının kocaman bahçesi ve havuzu dikkat çeken başka bir detaydı. Bahçe görenleri kendisine hayran bıraktı.

Botanik bahçesi gibi olan bahçede Yaseminler, Sardunyalar, limon ve portakal ağaçları dikkat çekiyor.

Bahçede bulunan kocaman havuz ise dikkat çeken başka bir detay...

Ünlü çiftin dolaplarındaki birbirinden renkli ayakabıları ise dikkat çekmeyi başardı.

Bahçesi hakkında konuşan çift "Her sabah kuş sesine uyanıyoruz" dediler.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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