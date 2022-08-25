Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne alkışlarla teslim edildi

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullandı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in tepki çeken sözleri nedeniyle harekete geçti.

TUTUKLANDI

Savcılık "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen'in savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

ALKIŞLARLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine gönderdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Gülşen'in ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım, müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Kadroda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç adlı arkadaşımın lakabıdır. Arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' şeklinde şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime yan yana gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Ben bir şarkı arasında orkestrama hitaben 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür" şeklinde konuştuğu öğrenildi.