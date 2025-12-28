Haberler

Sahnede korku dolu anlar! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü

Güncelleme:
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun esnasında dekor kapının kafasına düşmesiyle büyük bir şok yaşayan Bekiroğlu, yaşananların ardından seyircileri endişelendirdi.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı "Sil Baştan" adlı tiyatro oyunu sırasında sahnede talihsiz bir kaza geçirdi.

KAFASINA KAPI DÜŞTÜ

Temsil esnasında dekor parçası olarak kullanılan bir kapı, aniden devrilerek ünlü oyuncunun başına düştü. Salonda kısa süreli endişeye neden olan kazaya rağmen Bekiroğlu, oyunu yarıda bırakmadı ve rolünü tamamlamayı tercih etti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncu, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Oyuncunun MR çekimi için kontrole alındığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"İYİYİM, İYİ OLACAĞIM"

Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda moralinin yerinde olduğunu belirterek, "İyiyim, iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

