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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray bayrağına Filiz Akın'dan yorum

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Galatasaray bayrağını astığı fotoğrafa Filiz Akın'dan gelen yorum, sosyal medyada gündem oldu. Filiz Akın, Beşiktaşlı olduğunu belirterek Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi.

Ünlü komedyenin Galatasaray bayrağını astığı fotoğrafa yorum yapan Filiz Akın "Bir Beşiktaş'lı olarak yıldız falı Fenerbahçe şampiyon olacak diyor ama bakalım" yorumunu yaptı.

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DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu erken kutlayınca ünlüler topa tuttu.

Ünlü komedyen evine astığı dev Galatasaray bayrağına "Bugünden astık bayrakları. Haydi Allah utandırmasın" paylaşımına Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan astrolojik uyarı geldi.

Ünlü komedyenin şampiyonluk gelmeden acele ettiğini söyleyen Filiz Akın " Bir Beşiktaş'lı olarak yıldız falı Fenerbahçe şampiyon olacak diyor ama bakalım " dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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