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Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım

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Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl MS hastalığından dolayı kaybettiği oğlu Harun Akaröz'ün mezarını ziyaret etti. Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını ifade ederek, "Kavuştum çocuğuma" dedi. Oğlunun mezarına ziyarette bulunan Soyman, oğlunun bir kedisi olduğunu ve bu kedinin hiç başından eksik olmadığını belirtti.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz'ün mezarını ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Soyman, duygusal mesajıyla takipçilerini hüzne boğdu.

"OĞLUM MELEK OLDU"

Uzun yıllar MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024'te solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiş, annesi Safiye Soyman'ı ve sevenlerini yasa boğmuştu. Acısını hala ilk günkü gibi yaşayan Soyman, oğlunun mezarı başından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Oğlumun mezarına ziyarete geldim, kavuştum çocuğuma. Bir kedisi var, o kedisi hiç başından eksik olmaz, ona hep sahip çıkmıştır Bodrum'da. Zaten o melek oldu. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgemeyin, Allah razı olsun"

Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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