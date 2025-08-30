Rapçi Sansar Salvo, intihara kalkıştı

Ünlü rapçi, Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan'dan kötü haber geldi. Arslan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

VİDEO YAYINLADIKTAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Son yayınladığı videoda kesici aletle kolunu kestiği görülen Arslan'dan daha sonra haber alınamadı. Arslan'ın çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştığı öne sürüldü.

Videoda Arslan'ın, "Tüm sanatçılar bunu bilsin. Ben bu hale Ahmet Çelenk, Taner Durmaz, Merdiven grubu, Ceza, hepsi bildiklerine şahitlik yapmadığı için geldim." suçlaması dikkat çekti. Konuya ilişkin ünlü rapçinin ailesinden açıklama gelmedi. Arslan'ın sağlık durumuyla ilgili net bilgiye ulaşılamadı.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Sansar Salvo ya da gerçek ismiyle Ekincan Arslan, (d. 18 Ağustos 1989, İstanbul, Türkiye), Türk rapçi ve söz yazarıdır.

2008 yılında Adrenalin ve 2009 yılında Seremoni Efendisi albümünü yayımlayan şarkıcı, 2010 yılında kansere yakalandı. 2013 yılında 24. Şarjör albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü Yakında Sans yayımlanırken, 2017 yılında Şimdi Sans başlıklı albümü hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlandı. 2019 yılında Kaan Boşnak ile Koptu Kayış başlıklı bir parça çıkartmıştır.